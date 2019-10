Pietralata: dopo lo sblocco dei lavori arriva l’ok dalla giunta. Nel 2020 il quartiere cambia volto

“Dal 2020 inizieranno i lavori per la riqualificazione del quartiere Pietralata”. L’annuncio della sindaca Virginia Raggi, pubblicato sulle sue pagine Facebook, arriva a due anni di distanza dal “via libera” già deciso dal Campidoglio e annunciato sempre dalla prima cittadina durante l’assemblea annuale dell’Acer (Associazione dei costruttori edili romani).

Il Print di Pietralata approvato in giunta capitolina

Dalla giunta capitolina è arrivato l’ok definitivo allo sblocco del programma di recupero e rigenerazione urbana (dopo 14 anni) che porterà alla nascita di nuove strade e collegamenti, verde pubblico, una piazza, uffici per servizi ai cittadini, case, parcheggi, una pista ciclabile che si collegherà a Monte Sacro, un centro anziani, una biblioteca, un teatro, un asilo. “Tutte opere che i cittadini di quella zona aspettavano da tempo” ha commentato la sindaca. quadrante della città che nel giro di pochi anni sara' rivoluzionato: penso all'abbattimento del tratto di tangenziale est davanti la stazione Tiburtina e alle opere dello Sdo".

Quali opere prevede il Print di Pietralata?

Nell’ambito del progetto di riqualificazione e di realizzazione di opere nel Municipio IV e più nello specifico nel quartiere Pietralata figurano interventi di difesa idraulica sulle sponde del fiume Aniene, la riqualificazione di alcune strade tra cui via di Pietralata e via Casale Rocchi (dove realizzato un parcheggio pubblico e un'area verde attrezzata), la nascita di un teatro, di un edificio polifunzionale, di un centro anziani, di un asilo nido, del Parco dell'Acqua Vergine, di una pista ciclabile tra Pietralata e Monte Sacro e di un'area verde tra via di Forte di Pietralata e il mercato comunale.

Dal Municipio IV: “Stiamo mantenendo una promessa fatta ai cittadini”

A commentare l’approvazione della giunta capitolina e quindi lo sblocco dei lavori dopo 14 anni di stallo, anche la minisindaca Roberta Della Casa che al nostro giornale ha detto: “Prosegue la riqualificazione della periferia con lo sblocco del decennale Print di Pietralata – ha concluso – Abbiamo lavorato alacremente fin dall’inizio del nostro mandato e stiamo mantenendo una promessa fatta ai cittadini”.