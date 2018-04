Prima gli atti di vandalismo poi la riqualificazione: i cittadini comprano un leccio, i bambini lo piantano

“Saranno i bambini a piantare l’albero, questo è soprattutto il loro quartiere e qui lo vedranno crescere”. Da sabato 21 aprile un leccio avrà una nuova casa nel parco adiacente il centro culturale Gabriella Ferri nel Municipio Roma IV. All’acquisto ci hanno pensato i residenti del quartiere Pietralata e della zona largo Beltramelli nello specifico grazie ad una iniziativa promossa dal comitato Beltramelli-Meda Portonaccio.

Il ripristino dello spazio dopo gli atti di vandalismo

“Dopo la vandalizzazione dello scivolo avvenuta nei mesi scorsi – fanno sapere dal comitato Nardoni e Montanini – abbiamo avviato una raccolta firme per provvedere all’acquisto della giostra”. Gli organizzatori sono stati poi ricevuti dalla presidente del Municipio per comprendere il da farsi e per la consegna della somma raccolta: “A quel punto il Municipio ha ricevuto disponibilità da una ditta privata a donare la giostra e così con la somma in nostro possesso abbiamo deciso di acquistare l’albero”.

Dal comitato: "Vogliamo sensibilizzare i bambini al rispetto del bene comune"

Il servizio giardini ha fornito al comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio gli strumenti necessari per la piantumazione dell’albero che avverrà nel pomeriggio di sabato 21 aprile anche in vista del “Natale di Roma”. “Il nostro obiettivo – hanno concluso gli organizzatori – è favorire la sensibilizzazione di tutti al rispetto della natura e del bene comune”. L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 del pomeriggio di sabato al “parchetto” di via delle Cave di Pietralata.