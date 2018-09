A Pietralata una petizione per chiedere l'apertura del nuovo mercato

Sicurezza, riqualificazione ma soprattutto l’apertura del nuovo mercato ormai completato da anni. Sono queste le richieste che l’associazione Laboratorio Urbano del tiburtino ha messo nero su bianco in una petizione rivolta alla presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa e alla sindaca Virginia Raggi. Da tempo la struttura di via di Pietralata è stata ultimata e in attesa dell’apertura rischia di finire nel degrado.

E’ proprio per evitare questo che i cittadini del quartiere si stanno mobilitando con una raccolta firme che, in pochissimi giorni ha già oltrepassato le 300 adesioni. “Chiediamo che lo spazio dove oggi esiste il mercato in via Stefanini venga riqualificato e che la nuova struttura apra alla cittadinanza, basta aspettare” ha commentato Rocco Lo Piccolo, presidente di Laboratorio Urbano.

L’attuale mercato di Pietralata, ad oggi conta pochi banchi aperti rispetto ai 42 progettati e realizzati nella seconda metà degli anni 60: le loro condizioni precarie, fatte di fili scoperti e lamiere fatiscenti, non infondono sicurezza ai cittadini e restituiscono un’immagine di degrado molto forte. (qui tutta la storia). “E’ pericoloso non solo per la sicurezza ma anche per la salute” si legge nel testo della petizione pubblicata dall’associazione. “Interventi di riqualificazione attraverso un processo di partecipazione cittadina”: è questo quello che chiedono da Laboratorio Urbano e l’accelerazione delle pratiche per l’apertura del nuovo mercato comprensivo anche di un campo di calcetto.

Abbiamo raggiunto la presidente Della Casa che in riferimento all’apertura di via di Pietralata ha spiegato: “In questi giorni ci sarà un sopralluogo tecnico per verificare che il costruttore sistemi alcune problematiche che hanno causato un’infiltrazione nell’area parcheggi. Siamo positivi e contiamo sulla consegna in tempi brevi”