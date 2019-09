Largo Beltramelli, festa grande alla pasticceria Monaco: Cristian è Cavaliere del gelato 

A largo Beltramelli la pasticceria Monaco è un’istituzione per grandi e piccoli e da qualche giorno oltre ad essere un punto di riferimento per l’intero quartiere (e non solo), Cristian è anche Cavaliere del gelato. A insignire il maestro gelataio è stata l’Associazione Italiana Gelatieri.

"Per aver contribuito alla diffusione del gelato italiano"

È entusiasta e orgoglioso Cristian Monaco quando legge la motivazione dell’importante riconoscimento: “Per aver contribuito alla diffusione e alla valorizzazione del gelato italiano”. La prestigiosa nomina è giunta durante il Festival di Scibetta, un appuntamento che si svolge ogni anno a Reggio Calabria, una gara per gelatieri. “E’ stato un momento molto emozionante” ha confessato ai nostri taccuini Cristian che ha iniziato a impiastricciarsi le mani con il gelato fin da piccolo: già perché lui come altri suoi fratelli sono figli d’arte. “Questo è il mio mestiere da quando avevo 16 anni” ha detto ancora il neopremiato che ora di anni ne ha 38.

Docente a disoccupati e studenti

Cristian è anche docente a un corso per gelatieri promosso dalla Regione Lazio: “Insegno a giovani disoccupati e studenti l’arte del gelato” ha concluso il maestro che dopo il successo della pasticceria di largo Beltramelli ha aperto altre tre gelaterie in tutta la città. Auguri Cristian!