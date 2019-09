Pietralata, sbloccate le opere accessorie: 4 milioni di euro per piazza della rambla

Continuano i lavori urbanistici nell’ambito del progetto SDO (sistema direzione orientale) ideato per mettere in collegamento il quartiere Pietralata e la zona di Beltramelli con la stazione Tiburtina che vedrà un incremento di uffici e nuovi sbocchi lavorativi. Nuove opere sono state sbloccate per un totale di 13 milioni di euro: il primo intervento sarà realizzato in via delle Cave di Pietralata e sarà una piazza con un’area verde a poca distanza.

Via delle Cave di Pietralata: sbloccata la costruzione di piazza della rambla, 4 milioni di euro

“La piazza sorgerà su una superficie di circa 7mila metri quadri rimasti in abbandono per anni – spiega al nostro giornale Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio – Fatta di alberi e mattoni sarà un nuovo luogo di socializzazione per il quartiere”. A poca distanza, sempre sulla stessa strada ma dalla parte opposta, sorgerà invece un’area verde. Entrambe le opere hanno un costo di 4 milioni di euro.

Quali saranno le prossime opere?

Sono diverse le opere che verranno realizzate prossimamente grazie allo sblocco dei fondi previste dal 2012: 13 milioni di euro totali serviranno per dare un nuovo look al quartiere e per portare più servizi ai cittadini tra piazze, strade e aree verdi. Tra questi ci sarà la pista ciclabile che collega il quartiere largo Beltramelli all’ospedale Monti Tiburtini (lunga circa 4 chilometri) e il collegamento tra la stazione metro Quintiliani e lo stesso ospedale.

Fino ad ora, nell’ambito del progetto SDO sono state realizzate: l’apertura di via Morello, il proseguimento di via delle Cave di Pietralata, di via Tedeschi e il parcheggio di via dei Cereali.