Lavori in corso al Municipio IV: in arrivo gli attraversamenti pedonali rialzati davanti alle scuole

Sono iniziati nella giornata di lunedì gli interventi per installare gli attraversamenti pedonali rialzati davanti ad alcune delle scuole del Municipio IV, così da garantire maggiore sicurezza ai pedoni, in particolar modo ai bambini. Già perché sono tante le strade sprovviste di adeguata segnaletica (in alcuni casi inesistente perché deteriorata da tempo, come a San Basilio): tra queste, le prime interessate dalla sperimentazione sono via Tedeschi, via Torre e via Buongiorno. Il progetto, nel corso dell’anno, prevede la realizzazione di nuovi ulteriori attraversamenti.

Il progetto sperimentale, in IV municipio, parte da via Tedeschi

“È un progettato mandato in gara a fine 2019 per una somma di circa 50mila euro – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici della giunta Della Casa, Fabio Grifalchi – E prevede la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali davanti le scuole. Nel 2020 abbiamo destinato a bilancio circa 200 mila euro per realizzare ulteriori attraversamenti pedonali”.

Strisce rialzate con colori alternati

Prima le strade con maggiori criticità: questo il criterio adottato per procedere con la sperimentazione del progetto ideato e realizzato dal Dipartimento mobilità su tutta Roma. È per questo che, dopo l’iniziale investimento, il Municipio ha destinato una somma maggiore per ripristinare con questa tipologia di interventi le strisce pedonali anche di altri istituti scolastici. Si tratta di strisce realizzate con colori alternati che si trovano a livello del marciapiede.