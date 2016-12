Vetri rotti e furto di pneumatici, il comitato Beltramelli: "Chi pensa alle periferie?"

Vetri rotti e pneumatici asportati. Così hanno ritrovato le loro macchine i residenti del quartiere Pietralata nei giorni scorsi. Il tema della sicurezza, quindi, è tornato a tenere banco tra i comitati, Montanini presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio: "Il centro è super controllato ma alle periferie chi ci pensa?".

Un risveglio amaro per alcuni dei residenti del quartiere Pietralata che nelle scorse notti avevano lasciato la macchina all'interno dell'area di via Delle Cave di Pietralata. Non si tratta di un vero e proprio parcheggio, come tale non è adeguamente strutturato a svolgere questa funzione ma ospita le auto dei residenti di zona. Già nei mesi scorsi si sono verificati episodi che hanno destato preoccupazione per i residenti e il comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio. Era il mese di luglio infatti quando alcune macchine in sosta sono state forzate. Dopo gli episodi degli ultimi giorni, il tema della sicurezza torna ad essere al centro del dibattito cittadino.

"Tutte le attenzioni e i controlli sono rivolti al centro della città soprattutto in seguito ai recenti fatti accaduti a Berlino - spiega Fabrizio Montanini del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - le periferie invece sono sempre più abbandondate a loro stesse". E quindi la richiesta di maggiore controllo che il comitato ha già avanzato in altre occasioni: "Tra furti e insediamenti abusivi qui la tranquillità per i residenti è sempre più scarsa". Conclude: "Chi ci pensa alle periferie?"