Municipio IV, incendio nei pressi della metro Quintiliani. Della Casa: "Intimidazioni che non ci fermeranno"

Un altro incendio a Pietralata, nell’area del sistema direzione orientale (meglio conosciuto come SDO). I fatti nella prima serata di mercoledì quando materiali abbandonati all’interno di un ex autodemolitore a ridosso della via consolare, sono andati in fiamme: l’incendio che ha provocato anche una nube di fumo nero, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel pomeriggio di giovedì un altro incendio ha interessato alcuni cassonetti in via Andrea Torre (sempre a Pietralata): in questo caso le fiamme hanno raggiunto anche un’auto. La stessa postazione fu oggetto di incendio anche nei mesi scorsi.

Della Casa: “Intimidazioni che non ci fermano”

“Queste sono intimidazioni ma noi andiamo avanti per la nostra strada - ha detto a Roma Today, la presidente del IV Municipio Roberta Della Casa che ha aggiunto - Proseguiremo con il completamento delle opere previste dallo SDO”. La minisindaca ha ricordato, inoltre, come le opere previste all’interno del progetto abbiano una storia ventennale.

Le opere dello SDO inaugurate fino ad ora

Durante il febbraio dello scorso anno l’apertura di via Morello, qualche mese più tardi anche il tratto tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata è stato aperto al transito: all’evento anche la sindaca Raggi. Nel 2019 un altro incendio ha interessato l’area dello SDO: a marzo le fiamme raggiunsero un accampamento abusivo nella zona di via Monti di Pietralata, all'altezza angolo via degli Aromi, in direzione largo Beltramelli. In quella occasione i residenti rinnovarono l’invito all’amministrazione per la messa in sicurezza dell’area.