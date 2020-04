Municipio IV: postazione di ricarica per auto elettriche in largo Camesena

Ultimati i lavori di posa per due stazioni di ricarica auto elettriche: “Rientrano nei primi lotti autorizzati in conferenza dei servizi” ha spiegato l’assessore alla mobilità del Municipio IV Andrea Mariotti. Successive alla prima “installazione”, saranno costruite altre 14 postazioni: “Nelle vie scelte dal soggetto attuatore privato” ha precisato Mariotti.

Le strade in cui verranno installate le stazioni di ricarica per le auto elettriche sono sette (largo Camesena compreso). Si tratta di via Monti di Pietralata, via A.Benigni, via G.Peroni, via Cerchiara, Piazza B.Crivelli, via di Portonaccio. In ogni strada saranno due le postazioni destinare alla ricarica.

“Questa Amministrazione, seppur con molte difficoltà, continua nello sforzo di dotare questo territorio del maggior numero possibile di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce e sostenibile, con la speranza di un futuro migliore per noi e per i nostri figli” ha concluso Mariotti.



