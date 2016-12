Torraccio, eleminate le recinzioni: l'area viene bonificata dopo 28 anni di attesa

Diversi gli interventi di manutenzione delle strade e del verde che si sono susseguiti negli ultimi giorni del 2016 nei quartieri del Municipio Roma VI, da via dei Durantini a via Tamburrano. L'assessore ai lavori pubblici del Tiburtino, Alessandro Pirrone anticipa: "Abbiamo fiducia nei mezzi a disposizione e nella predisposizione di tutti, cittadini e istituzioni, nel predisporre per servizi sempre migliori in futuro".

Tra gli interventi eseguiti nello scorcio dell'anno ormai al termine, l'eliminazione delle recinzioni in via Nomentana, in zona Torraccio 3. Dopo 28 anni, infatti, l'area è stata ripulita e bonificata. Altro intervento è stato svolto nel comprensorio di via Tamburrano con il ripristino del manto stradale. Entro la fine dell'anno, poi "verrà riaperta via Sarnano in zona Casal Tidei - come spiega Pirrone - e sarà riasfaltato il tratto di strada compreso tra via Durantini e via Meda".

Intanto sulle tipologie di intervento per il prossimo anno anticipa: "Per il prossimo anno continueremo a lavorare affinché vengano risolti in modo definitivo i conflitti di attribuzione e quindi di intervento sulle aree esterne le stazioni della metro, le aree dove ricade il Patrimonio ERP e dove ricadono alcune convenzioni urbanistiche, i piani di zona, i punti verde qualità".

Conclude: "Abbiamo fiducia nei mezzi a disposizione e nella predisposizione di tutti, cittadini e istituzioni, nel predisporre per servizi sempre migliori in futuro".