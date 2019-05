IV Municipio: al via i bandi per i mercati del Tiburtino

Tre avvisi pubblici per il “riempimento” e per la formazione dei mercati del tiburtino, a iniziare da Casal Monastero: uno dei quartieri più ai margini del Municipio IV. Sprovvisto di mercati saltuari ma predisposto da un punto di vista urbanistico per accoglierne uno, Casal Monastero avrà il suo mercato in viale Ratto delle Sabine (di fronte alle scuole): per questo spazio sono stati previsti e messi a bando 20 posteggi.

Avviso pubblico anche per il nuovo mercato di Pietralata e di via Meda

Altri due avvisi pubblici, invece, riguardano il “riempimento” dei mercati di via del Cottanello (il nuovo mercato di Pietralata che dopo anni di abbandono e degrado in viale Stefanini si trasferisce in via del Cottanello nella nuova struttura) e il mercato di via Meda. Nel primo caso dovranno essere assegnati 18 nuovi banchi. “Finalmente, dopo due anni e mezzo di lavoro – ha spiegato Daniela Giuliani, assessora al commercio della giunta Della Casa – il mercato è stato consegnato al Municipio e tutti gli operatori hanno ottenuto i titoli per il trasferimento, in questi giorni infatti stanno allestendo i nuovi banchi”. Maggiore attenzione anche al mercato di via Filippo Meda, già attivo ma con alcuni banchi vuoti che si punta a riempire attraverso l’avviso.

Assessora Giuliani (M5s): “Siamo soddisfatti, un ottimo risultato”

“Questo importante traguardo dimostra come sia possibile ottenere dei risultati concreti attraverso il duro lavoro – ha spiegato la delegata al commercio del parlamentino di via Tiburtina – abbiamo lavorato in sinergia con i consiglieri della maggioranza e abbiamo risposto alle istanze dei cittadini, richieste avanzate da anni”.

Tutti i bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Lazio