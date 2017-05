Pietralata piange Maria Croce: a 107 anni si spegne un'istituzione del quartiere

Aveva da poco compiuto 107 anni Maria Croce che si è spenta nella sua casa di via Filippo Meda lo scorso giovedì. Maria, originaria di Marano Equo, dove sarà sepolta dopo i funerali, era diventata con il tempo una pietra miliare del quartiere Pietralata. E’ proprio qui che viveva insieme a sua figlia.

Maria ha vissuto parte della sua vita a Marano Equo, poi si è trasferita a Fondi per amore di suo marito e qui, negli anni ’40, si è consumata una delle più grandi tragedie che possano colpire una madre. Uno dei suoi figli è stato ferito a morte da un gruppo di militari, per errore, mentre giocava alla fontanella del paese. Poco dopo, anche il marito di Maria è morto e lei, con i suoi figli, ha vissuto per sei mesi nella galleria di Monte San Biagio perché Fondi era stata bombardata.

Poi il trasferimento a Roma dove Maria si è rimboccata le maniche e ha iniziato a lavorare duramente per consentire una vita dignitosa ai suoi figli. Con il tempo la famiglia è cresciuta, Maria aveva dieci nipoti e venti pronipoti. Proprio durante lo scorso mese di febbraio, in occasione del suo 107esimo compleanno, suo figlio Remo, raggiunto dalla nostra redazione ci ha raccontato con commozione la sua storia, la forza d’animo e il coraggio che l’hanno sempre contraddistinta.

E per l’ultimo saluto a Maria anche il pronipote Simone Tozzi ha voluto dedicarle un pensiero: “Siamo tutti addolorati, per la nostra famiglia è sempre stata un punto di riferimento, una colonna portante, ci mancherà tanto”.