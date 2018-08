Troppi incidenti in via Meda, la commissione ha deciso: "Incrocio sarà messo in sicurezza"

L’ultimo incidente all’incrocio tra via Filippo Meda e via Benedetti nel quartiere Pietralata è avvenuto nella giornata di giovedì quando un’ambulanza si è ribaltata perché travolta da un autocarro. Ma da tempo i residenti del quartiere denunciano la pericolosità dell’incrocio, anche attraverso le pagine del nostro giornale. Era lo scorso mese di giugno quando un residente segnalava l’assenza di segnaletica orizzontale, lanciando un vero e proprio allarme: “Qui, in questo punto avviene un incidente a settimana, lo stop non è più visibile”.

La commissione lavori pubblici annuncia: “Lavori di messa in sicurezza all’incrocio”

A battere i pugni sul tavolo Gianni Ottaviano, capogruppo di FdI e vice presidente della commissione lavori pubblici: “Dopo varie segnalazioni sulla pericolosità dell’incrocio ho chiesto la convocazione di una seduta urgente della commissione – ha precisato - La commissione ha deciso che saranno effettuati degli interventi per mettere in sicurezza l'incrocio di via Meda, adeguare il tratto interessato con la segnalazione di uno stop, la realizzazione di strisce pedonali rialzate e bande rumorose di allerta”.

"Sicurezza stradale deve essere priorità"

Ha concluso: “La sicurezza stradale dovrebbe essere una delle priorità di questa amministrazione e spiace che è dovuta intervenire la commissione Lavori pubblici municipale per rendere sicuro un incrocio".