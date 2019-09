Pietralata dice “addio” al mercato di viale Stefanini dopo 53 anni, al suo posto un salotto urbano

In viale Stefanini, a Pietralata, si chiude un’era, senz’altro, ma si guarda a progetti di decoro e riqualificazione: dopo 53 anni i banchi del mercato, ormai struttura deteriorata e fatiscente, vengono smantellati e lo spazio si avvia alla riqualificazione. Gli interventi, iniziati nella mattina di giovedì, proseguiranno anche venerdì. Intanto, gli operatori già lo scorso 5 agosto sono stati trasferiti nel nuovo mercato di via del Cottanello, in una struttura nuova seppur rimasta chiusa per anni. Ancora 18 le postazioni da occupare.

Costruito nel 1966, da fiore all’occhiello a simbolo di degrado

“Tristezza e sconforto”. Fu in questi termini che alcuni abitanti storici di Pietralata ci parlarono del mercato di viale Stefanini durante le numerose denunce per attirare l’attenzione pubblica dopo l’abbandono e il declino perché la struttura alle origini era “un fiore all’occhiello per il quartiere” e attraversava i due schieramenti di case popolari posti ai lati della strada. Già all’epoca della sua costruzione, 1966, i box e i negozi dei palazzi intorno erano vuoti o occupati: la collocazione dei banchi avrebbe dovuto essere provvisoria ma nonostante la raccolta firme promossa dai cittadini il mercato ha continuato per anni a versare in condizioni di sicurezza precaria.

Al posto del mercato un salotto urbano

“Finalmente si demolisce una struttura fatiscente e si restituisce ai cittadini uno spazio che presto verrà riqualificato con la creazione di un salotto urbano arredato con panchine e alberature”, così a Roma Today gli assessori al commercio e all’ambiente della giunta Della Casa (Daniela Giuliani e Fabio Grifalchi) anticipano il progetto di riqualificazione che interesserà l’area. “Il mercato di viale di viale Stefanini avrebbe dovuto essere provvisorio invece qui è rimasto per 53 anni di cui gli ultimi 10 nella trascuratezza e indifferenza della vecchia amministrazione” hanno concluso.



