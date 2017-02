Tra banchi chiusi e cantine al buio: "Il mercato San Romano deve essere riqualificato"

“La struttura è completamente abbandonata”. Ha esordito così Valerio Giudice, presidente del mercato San Romano del quartiere Portonaccio. Un grido d’allarme ma anche una richiesta di intervento alle istituzioni affinché “procedano alla riqualificazione della struttura”.

Già nei giorni scorsi l’area era finita sotto i riflettori a causa della chiusura “prolungata” dell’ufficio anagrafico collocato all’interno del mercato.

In quella occasione i commercianti avevano dato avvio ad una raccolta firme per la riapertura immediata, ottenuta poi, in seguito a sopralluoghi e interventi tecnici, nella mattina del 13 febbraio. Dopo le recenti polemiche, il presidente del mercato Valerio Giudice, ha voluto porre l’attenzione sulla condizione del mercato, dei banchi e dei servizi.

“All’interno della struttura ci sono infiltrazioni, i locali sono trasandati e molti banconi sono chiusi nonostante ci sia richiesta di apertura da parte degli utenti”, ha proseguito Giudice. Non solo. “Le cantine non hanno illuminazione e per noi è difficile anche scendere qui nei locali e raggiungere i contatori”. Dulcis in fundo: “Dobbiamo pulire i bagni da soli, non sappiamo perché non venga l’Ama”.

Da qui un appello: “Chiediamo alle istituzioni di riqualificare il mercato San Romano”



