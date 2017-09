"Se questo è un mercato". I commercianti di San Romano aspettano i lavori annunciati

"Se questo è un mercato". E' questa la prima cosa che viene in mente quando si oltrepassa la soglia di ingresso al mercato San Romano nel quartiere Casal Bertone.

Box chiusi e fili scoperti

Pochi i box aperti, al centro solo i banchi frutteria sono operativi, gli altri chiusi e mai affidati. Le infiltrazioni alle pareti sono diventate sempre più considerevoli e anche le cantine gridano vendetta. Già perché qui i fili dell'elettricità sono scoperti e si trovano proprio a ridosso dei contatori. Un cartello affisso alle porte dei bagni chiede di tenerli puliti perché "le pulizie sono a carico dei commercianti". Inoltre, manca la sicurezza e nonostante ci sia ben poco da rubare diversi sono stati gli episodi di furto. Dulcis in fundo poi lo sportello anagrafico, sede distaccata di via Tiburtina 1163, è ancora chiuso.

"Non abbiamo visto nessun operaio"

"Da stamattina sono venute circa trenta persone a chiedere notizie sull'apertura" spiega al nostro giornale Valerio Giudice, affittuario di un box e portavoce dei commercianti. Qui i lavori di messa in sicurezza sarebbero dovuti iniziare già nel mese scorso ma ad oggi ancora nulla. "Non abbiamo visto nessun operaio all'opera – ha continuato Giudice che in questi mesi ha più volte denunciato l'abbandono della struttura che impedisce ai commercianti di lavorare – basterebbe aprire l'ufficio, per noi sarebbe già un buon punto di ripartenza".

I lavori non sono ancora stati avviati

Dalle ultime dichirazioni rilasciate al nostro giornale da Daniela Giuliani, assessore al commercio: "La gara è stata già espletata, la ditta vincitrice ha firmato il contratto, è questione di pochi giorni e poi saranno avviati i lavori di messa in sicurezza". (QUI L'INTERVISTA) Era il 1 agosto, al mercato San Romano però non è stato ancora avviato nulla.