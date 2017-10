Pietralata: la presidente Della Casa fissa la data per lo spostamento del mercato

Box vecchi, arrugginiti e con le lamiere pericolanti. Alcuni sono anche stati occupati. Siamo al mercato di Pietralata, in via Stefanini. Qui i commercianti e i cittadini chiedono a gran voce il trasferimento presso la nuova struttura di via del Cottanello. Un trasferimento atteso da tempo ma mai avvenuto a causa della mancanza del collaudo.

"La rivoluzione grillina non è passata neanche per Pietralata"

E’ il partito democratico a puntare il dito contro l’amministrazione a cinque stelle: “Un anno fa il movimento 5 stelle del IV Municipio bocciava un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico in cui si richiedeva l'apertura del nuovo mercato di Pietralata e la riqualificazione di via Stefanini” ha commentato Nicolò Corrado, consigliere dem e presidente della commissione trasparenza. “A 365 giorni di distanza nessuna novità nonostante la Giunta municipale abbia comunicato mesi fa ai commercianti e ai cittadini di aver ottenuto il collaudo della struttura che dovrebbe ospitare il nuovo mercato di Pietralata e che quindi entro ottobre sarebbe iniziato lo spostamento delle attività da via Stefanini alla nuova sede” ha aggiunto Corrado. Infine ha concluso: “Ieri come oggi, la tanto attesa rivoluzione grillina non è passata neanche per Pietralata”.

"Il mercato sarà trasferito entro Natale"

A replicare alle accuse del Partito Democratico è Roberta Della Casa, presidente del Municipio: “Non abbiamo mai detto che il trasferimento sarebbe avvenuto a settembre - e sulle tempistiche ha puntualizzato - trasferiremo i commercianti da via Stefanini a via del Cottanello entro Natale, così come abbiamo anticipato agli stessi commercianti quando sono venuti qui in Municipio”. Quindi, qui in via del Cottanello i lavori sono stati ultimati e anche il collaudo della struttura è avvenuto ma a rallentare le tempistiche ci sono “aspetti burocratici da sistemare”.