Pietralata, il trasferimento al nuovo mercato diventa realtà: c’è la data

Mancano pochi giorni al trasferimento definitivo del mercato di Pietralata: i banchi fatiscenti saranno demoliti e gli operatori che da decenni lavorano in viale Stefanini, potranno ricominciare l’attività all’interno della nuova struttura di via del Cottanello. La data stabilita dalla direzione municipale è fissata per il 5 agosto.

Il trasferimento di 14 posteggi in attesa delle nuove assegnazioni

A prendere subito posizione saranno gli operatori di 14 posteggi, ovvero gli stessi presenti già nella sede storica del mercato. Ma la nuova struttura è destinata ad essere incrementata. Già perché nelle scorse settimane è stato indetto un bando di assegnazione per le postazioni vacanti che sono 18: “Sono giunte 36 domande – ha detto Daniela Giuliani, assessora al commercio della giunta Della Casa – contiamo pertanto di riempire tutti i posteggi”. L’apertura delle buste avverrà nei prossimi giorni e per vedere il mercato “completo” bisognerà attendere ottobre.

Quali progetti per la riqualificazione di viale Stefanini?

Gli operatori dovranno demolire i banchi vecchi da viale Stefanini nello stesso frangente del trasferimento in via del Cottanello. Le postazioni che negli anni sono state progressivamente abbandonate o le cui attività sono cessate, saranno demolite a carico del Municipio. Non esiste, al momento un disegno specifico per la riqualifica dell’area ma una certezza c’è: “Non sarà più adibita ad area commerciale – ha concluso Giuliani – Ma sarà avviato un lavoro di costruzione dell’intera piazza che prevede aggregazione”.