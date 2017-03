Luci contro il degrado, Fratelli d'Italia in piazza per la riqualificazione di San Giuseppe Artigiano

Largo San Giuseppe Artigiano è balzato agli onori della cronaca per la triste vicenda dello scorso mese di agosto quando qui si è verificata una tragedia. Una donna è morta precipitando da una grata rotta per otto metri. La zona è da sempre però un nervo scoperto per gli abitanti del quartiere che a gran voce hanno chiesto la riqualificazione dello spazio anche attraverso appelli e manifestazioni. Il gruppo Fratelli d'Italia del Tiburtino, proprio per riportare l'attenzione sul degrado della zona ha organizzato per la giornata di sabato una fiaccolata, l'evento ha come titolo "Luci contro il degrado", appunto".

"La fiaccolatà partirà da largo San Giuseppe Artigiano, percorrerà via Ottoboni, attraverserà via Tiburtina e confluirà in largo Beltramelli dove si terrà un sit in", ha annunciato Alessandro Nardoni, memebro di Fratelli d'Italia del Tiburtino. Quali sono gli obiettivi dell'evento? "Il nostro intento è far riaprire la viabilità in largo San Giuseppe Artigiano, almeno il passaggio pedonale e poi chiedere di accelerare il trasferimento del commissariato di polizia in via Achille Tedeschi", ha continuato.

All'evento parteciperanno i consiglieri municipali in quota Fratelli d'Italia e i consiglieri comunali Fabrizio Ghera e Rachele Mussolini. L'appuntamento è fissato alle ore 18.00.