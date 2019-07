Pietralata, manutenzione stradale al via. Tutti i divieti

Al via i lavori per la manutenzione stradale a Pietralata. Gli interventi saranno realizzati, nello specifico, in via Cave di Pietralata e in largo Antonio Beltramelli, cuore pulsante del quartiere. Lungo i tratti interessati dagli interventi di manutenzione sono previsti divieti di sosta e di fermata a partire dalle ore 20 di martedì 30 luglio fino a fine lavori.

I lavori dureranno una settimana circa

I lavori di manutenzione che dureranno all’incirca una settimana, consistono nell’effettuare una raschiatura dell’asfalto profonda almeno 10 centimetri. “Prima di ora la strada non era mai stata oggetto di manutenzione ma solo di rattoppi – ha spiegato al nostro giornale Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV – E’ densamente trafficata e percorsa non solo da automobili ma anche da mezzi pesanti come autobus e camion”.

Sarà riasfaltato anche largo Beltramelli

Gli interventi saranno eseguiti su singoli sensi di marcia così da evitare la chiusura della strada. Infine: “Con l’occasione rifaremo anche il tappetino di asfalto sulla viabilità di largo Beltramelli che in seguito agli scavi dei sottoservizi è risultata danneggiata” ha concluso Della Casa.