Lavori in corso a largo Beltramelli: ridisegnate le strisce pedonali

Restayling in corso in largo Beltramelli e nelle vie adiacenti del quartiere Pietralata. A partire da ieri, lunedì 2 ottobre, sono iniziati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale: dalle strisce pedonali agli indicatori di direzione.

Ridisegnate le strisce in prossimità delle scuole

“Ci saranno interventi anche sui posteggi dedicati ai disabili – ha spiegato la minisindaca Della Casa – intanto gli interventi procedono in prossimità degli istituti scolastici come in via Achille Tedeschi davanti al plesso Ruggero”.

Soddisfatto il comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio

“Siamo contenti di constatare che le nostre denunce sono state accolte dal Municipio” ha commentato Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio che nei mesi scorsi aveva lanciato la provocazione: “Se non provvede il Municipio ci pensiamo noi”. Montanini ha aggiunto: “Invitiamo però la presidente Della Casa, considerato l’impegno annunciato per il rifacimento delle strisce gialle dedicate ai disabili, di fare in modo che i portatori di handicap di largo Beltramelli e delle vie limitrofe possano recarsi alla stazione metro più vicina, Quintiliani, un’impresa oggi impossibile da realizzare a causa delle barriere architettoniche”.