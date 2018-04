Appaltati i lavori ai mercati di San Basilio e San Romano: "Se non iniziano, non ci crediamo"

Meglio tardi che mai: i lavori di manutenzione straordinaria ai mercati San Romano di Portonaccio e a San Basilio sono stati appaltati. Possono tirare un sospiro di sollievo i commercianti del IV Municipio che in questi anni hanno lavorato in condizioni di sicurezza molto precarie, vedendo le loro attività anche bersaglio di malviventi e soggette a continui furti.

I lavori appaltati per i mercati rionali San Romano e San Basilio

L’importo complessivo che sarà investito per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ammonta a 229mila euro circa. Per entrambe le “piazze” gli interventi riguarderanno: la realizzazione completa dell’impianto elettrico e di illuminazione ad eccezione, al piano interrato, degli impianti interni ai singoli box e al locale tecnico che dovrà essere predisposto per l’antincendio, realizzazione nuovi bagni per gli utenti del mercato e ristrutturazione dei bagni esistenti con relativo rifacimento impianto idrico sanitario.

“Contiamo di avviare i lavori nel 2018”

Si era tenuta vaga l’assessora al commercio nell’agosto del 2017 attraverso le pagine del nostro giornale quando i lavori di manutenzione erano già nell’aria e la somma per la riqualificazione era già stata stanziata: “Contiamo di avviarli nel 2018”: solo dopo otto mesi da quella dichiarazione qualcosa si è mosso. Ma l’esperienza al mercato San Romano conta più di tante belle parole e soprattutto insegna e dopo i “lavori fantasma” di manutenzione ordinaria avvenuti negli scorsi mesi credere alle parole e non ai fatti diventa difficile per tutti. “Finché non vedo non credo - ha commentato Valerio Giudice, commerciante e portavoce dei banchisti del mercato San Romano – nonostante il notevole ritardo auspichiamo che i lavori vengano svolti in maniera adeguata, così come sono stati annunciati”.

Abbiamo raggiunto al telefono l’assessora al commercio Daniela Giuliani della giunta Della Casa per conoscere le tempistiche relative all’inizio e alla fine dei lavori: al telefono non ci è stata fornita nessuna data ma la richiesta di presentare la stessa domanda via mail. Ovviamente lo abbiamo fatto, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Lo stesso.