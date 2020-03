Municipio IV, sospesi i lavori alle condutture idriche in 40 vie del Tiburtino

Sono stati sospesi a nuova data da definire i lavori annunciati da Acea Ato 2 previsti per la giornata di mercoledì 11 marzo in 40 strade del Tiburtino. A comunicarlo è Acea Ato 2 che in una nota ha spiegato: "Per problemi di natura tecnica i lavori di manutenzione straordinaria in programma sono stati annuallati e saranno riprogrammati a data da destinarsi".

Le strade interessate dai lavori alle condutture

Come annunciato nei giorni scorsi, Acea Ato 2 avrebbe dovuto effettuare lavori di manutenzione in 40 strade del Tiburtino con il conseguente abbassamento della pressione e possibili interruzione del servizio idrico. Nessuna sospensione della fornitura quindi in Via del Forte Tiburtino, Via Caterina Martinelli, Via Matteo Tondi, Via Umberto Calosso, Via Luigi Tamburrano, Via Cesare Massini, Via Alberto Canaletti Gaudenti, Via Piero Caleffi, Via del Flauto, Via Grotte di Gregna, Via E. Orano, Via Fausto Gullo, Via Mario Cingolani, Via Giuseppe Spataro, Via Giuseppe Togni, Largo Ezio Vanoni, Via Ercole Marazza, Via Raffaele Ciasca, Via Angelica Balabanoff, Via degli Alberini, Via Francesco Compagna, Viale Battista Bardanzellu, Via Gennaro Cassiani, Via delle Messi d’Oro, Via Pomona, Via Filippo Fiorentini, Via Tiburtina, da Via Filippo Fiorentini a Via Palmiro Togliatti, Via G. Andriulli, Via Federigo Verdinois, Via A. Bergamini, Via del Frantoio, Via del Badile, Viale Sacco e Vanzetti, Via Ettore Franceschini, Viale Fernando Santi, Via della Vanga, Via Venafro, Largo Boiano, Viale Palmiro Togliatti, da Via B. Bardanzellu a Via Collatina Vecchia.