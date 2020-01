Pietralata: rapine e atti vandalici, i residenti di largo Beltramelli chiedono più sicurezza

“Comunichiamo ai signori clienti che a causa di una rapina subita questa mattina non possiamo svolgere il nostro servizio”. Questo l’amaro cartello affisso alla vetrina della farmacia Del Leone di largo Beltramelli, nel quartiere Pietralata, che nei giorni scorsi ha subito l’ennesima furto. Un reato che mette in luce una sfilza di disagi per i residenti costretti a fare i conti con atti vandalici anche a danno del bene comune.

Dal comitato di quartiere la richiesta di maggiore sicurezza

I cittadini ormai da anni vedono finire nell’abbandono più totale la struttura che avrebbe dovuto ospitare gli uomini del commissariato Sant’Ippolito e che ad oggi è solo uno stabile vandalizzato. “In questo quartiere c’è bisogno di sicurezza – ha detto ai nostri taccuini Teresa Misuraca, del comitato di quartiere – Nei giorni scorsi anche i segnali stradali lungo via Achille Tedeschi sono stati abbattuti da vandali, serve un deterrente”. Non solo: “Siamo arrabbiati, vedere deteriorata la struttura che invece avrebbe dovuto diventare un commissariato fa male, a questo punto il trasferimento almeno momentaneo di militari potrebbe avvenire al centro culturale “Gabriella Ferri”, ormai non funziona più, tutte le attività sono a pagamento”.

Sciascia: "L'unica certezza è che sono i cittadini a farne le spese"

“Un altro furto nella zona di largo Beltramelli e ancora poca sicurezza per i residenti della zona. Fa quasi rabbia pensare che a pochi metri dalla farmacia rapinata dovrebbe trasferirsi un commissariato ormai da sei anni” ha detto Emiliano Sciascia, consigliere PD al Tiburtino. “Al danno si somma la beffa. La Presidente del Municipio, da me interpellata al riguardo nel 2016, dichiarava di non avere gli atti relativi al trasferimento, chissà se nel frattempo li ha acquisiti e come ha intenzione di tutelare la sicurezza del suo territorio – ha concluso - L’unica certezza è che nessuno sta seguendo, come si dovrebbe, la questione, a farne le spese, come sempre, i cittadini”.