A un anno dalla morte di Tiziana vengono installati due lampioni in largo San Giuseppe Artigiano

“Una piccola goccia nel mare”. Ha commentato così Ombretta Luadani l’installazione di due lampioni in largo San Giuseppe Artigiano dove la notte tra il 9 e il 10 agosto dello scorso anno sua sorella Tiziana ha perso la vita cadendo da una grata rotta in un parcheggio sotterraneo mai completato.

"Le mie battaglie per i residenti"

Nonostante le denunce, anche mediatiche, che nel corso del tempo si sono succedute attraverso famigliari e comitati, qui a ridosso della via Tiburtina il degrado è ancora tanto e i lavori di messa in sicurezza praticamente inesistenti. Così la famiglia Laudani procede su un doppio binario: da un lato aspetta che la morte di Tiziana abbia un colpevole e questo lo stabilirà un processo, dall’altro si batte per la riqualificazione dell’area affinché tragedie come quella avvenuta ad agosto non si ripetano più. “Le mie battaglie sono soprattutto per i residenti che vivono qui” ha concluso.

Dal Municipio: "Stiamo lavorando per riqualificare l'interno PUP"

Intanto nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, l’azienda Acea ha installato due lampioni: “L’intervento è avvenuto dietro input del Municipio – ha puntualizzato la presidente Roberta Della Casa - I pali appena posizionati saranno operativi in tempi brevi”. E sulla riqualificazione dell’area ha aggiunto: “Stiamo lavorando per riqualificare l’intero PUP" (piano urbanistico provinciale ndr).