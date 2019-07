Incendio a Pietralata, a fuoco un'ex carrozzeria nell'area di cantiere dello SDO

Fiamme a Pietralata. Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio, un incendio si è sprigionato da una delle aree di cantiere dello SDO (sistema direzionale orientale) collocato sul territorio del IV Municipio. A dare l’allarme la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa: “Ennesimo incendio doloso”, ha detto senza dubbi.

Ex carrozzeria in fiamme

Sul posto, nel primo pomeriggio di sabato, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato: il terreno interessato dalle fiamme è principalmente composto da sterpaglia e proprio perché area di cantiere non ha ancora una toponomastica assegnata. Epicentro dell’incendio è una ex carrozzeria “Lì vicino dovrà sorgere uno studentato dell’Università La Sapienza” ha specificato Della Casa. Intanto l’intervento dei militari ha consentito di bloccare l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Nei giorni scorsi un nuovo taglio del nastro aveva consentito l'apertura di un'altra strada dello SDO: il tratto tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata.

Per il M5s: “E’ un attacco all’amministrazione”

Per l’amministrazione a cinque stelle del Quarto non c’è alcun dubbio: si tratta di un attacco all’operato della politica a cinque stelle che sta tentando di chiudere i cantieri dello SDO. Lo SDO, ha spiegato Della Casa: “E’ un’idea che nasce negli anni ‘60, appalti affidati nel 2002, varianti in corso d’opera con modalità scorrette, espropri diffusi su un intero quartiere, tanti milioni di soldi pubblici. Abbiamo ereditato una situazione difficile ma la stiamo affrontando minuziosamente in collaborazione con il Provveditorato alle opere pubbliche e solo negli ultimi mesi abbiamo aperto 3 nuove strade, 2 rotatorie ed 1 parcheggio e stiamo lavorando per non abbandonare aziende e residenti della zona”.