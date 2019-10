Pietralata: festa inaugurale al mercato di via del Cottanello

Prove generali di inaugurazione al mercato di via del Cottanello a Pietralata. Nella mattina di sabato la presidente del Municipio e l’assessora al commercio della giunta Della Casa hanno tagliato il nastro all’ingresso della nuova struttura entrata in funzione da poche settimane. Con loro gli operatori del mercato, veri artefici dell’inaugurazione. L’evento ufficiale ci sarà a dicembre con la presenza della sindaca, quando tutti i banchi saranno assegnati.

Da viale Stefanini a via del Cottanello, il trasferimento più lungo di sempre

Il mercato di Pietralata è nato nel cuore del quartiere, in viale Stefanini, oltre cinquant’anni fa. Avrebbe dovuto essere una soluzione provvisoria, i banchi avrebbero dovuto essere presto spostati altrove ma così non è stato e presto il mercato da fiore all’occhiello del quartiere è diventato una spina nel fianco, un nervo scoperto fatto di banchi fatiscenti, molti vuoti, qualcuno occupato dove anche l’incolumità dei commercianti era messa in pericolo da fili scoperti e lamiere arrugginite. Tante richieste sono state presentate in questi anni dagli operatori come dai residenti perché a poche centinaia di metri, nel frattempo, era stata costruita una struttura nuova destinata anche ad essere il nuovo mercato di Pietralata.

Entro dicembre tutti i banchi saranno "popolati"

Ci sono voluti otto anni fatti di intoppi burocratici, infiltrazioni nella nuova struttura, lamentele dei commercianti perché il mercato di via del Cottanello diventasse realtà. La giornata “storica” gli operatori l’hanno vissuta il 5 agosto di quest’anno quando hanno iniziato a trasferire in via del Cottanello tutto quello che fino a quel momento era stato il loro lavoro in viale Stefanini. Attualmente al mercato nuovo sono occupate 14 postazioni e 18 sono ancora vacanti ma presto saranno “popolate”: nei mesi scorsi, infatti, è stato indetto un bando pubblico di assegnazione che ha ricevuto 36 risposte.

Della Casa: "Struttura pronta da anni e aperta solo ora da noi"

Ad esultare per la riuscita del trasferimento l’assessora Giuliani che dalle pagine fb ha commentato: “Gli occhi lucidi di cittadini e operatori che realizzano un sogno anche grazie al mio lavoro mi rende fiera di ciò che sto facendo per la mia città”. A Roma Today anche il commento della minisindaca pentastellata, Roberta Della Casa: “Gli operatori ci tenevano tantissimo ad una festa inaugurale e nella mattina di sabato abbiamo ufficialmente tagliato il nastro e brindato al nuovo mercato che sta già dando i suoi frutti. I clienti aumentano, la struttura finalmente è degna di essere chiamata mercato e tra qualche settimana arriveranno anche i nuovi operatori – ha aggiunto - È stato un lavoro complicato ma ce l’abbiamo fatta! Abbiamo completato la demolizione di viale Stefanini che sarà riqualificata nel prossimo anno e aperto la struttura di via del Cottanello pronta da 8 anni ed aperta solo ora da questa Amministrazione”.