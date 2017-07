Il Comune non ha fondi per riparare un'altalena e chiude il parco giochi

“Non ci sono fondi”. Una risposta che tante famiglie del quartiere Monti Tiburtini si sentono ripetere da tempo. E i fondi mancano per riparare le assi di un’altalena e il foro in un “tunnel”, i classici giochi che si trovano in genere nelle aree bimbi. Qui siamo nell’ex parco Meda, oggi parco “Andrea Campagna” dove la scarsa manutenzione dei giochi rischia di mettere a repentaglio la vita stessa dei bambini.

Le richieste dei genitori sono iniziate mesi fa

La prima richiesta di intervento da parte dei genitori è stata avanzata per la ghiaia. “Piuttosto che tappetini di erba sintetica – spiegano i genitori – qui c’è la ghiaia e quando i bambini scivolano si fanno male, pertanto abbiamo chiesto una sostituzione ma ci è stato risposto che non ci sono fondi”. E su questo i genitori, circa 150 famiglie che usufruiscono del parco, hanno soprasseduto. Ma sulla sicurezza dei propri figli e sulla pericolosità delle giostrine proprio no. Inoltre qui c'è un'altalena fanstasma di cui sono rimasti solo gli assi in legno.

“L’altalena traballa, dobbiamo aspettare che succeda una tragedia?”

Le assi a cui è collocata l’altalena sono rotte pertanto con il movimento ondulatorio tendono a staccarsi. Non solo. All’interno del tunnel di plastica nella struttura giochi c’è un fosso. In entrambi i casi, quindi, utilizzare queste giostre per i bambini è molto pericoloso. I genitori hanno aggiunto: “Cosa aspettano che qualcuno si faccia male davvero?” Pur di non rinunciare ad uno dei pochissimi spazi verdi all’interno del quartiere, i genitori hanno deciso di fare una colletta e di provvedere alla manutenzione. “Questo però non è stato possibile – spiega Luca T. – perché dopo aver raccolto i soldi avremmo dovuto anche individuare una ditta, farla presente al dipartimento e aspettare l’autorizzazione ma ad ogni modo la responsabilità sarebbe stata comunque la nostra se fosse successo qualcosa”.

La lettera alla sindaca Raggi

“La situazione è stata ampiamente presentata al Municipio Roma IV che dopo oltre un mese di chiamate, mail e esposti ha risposto che la competenza non è sua ma del Dipartimento Ambiente”, continua Luca T. Così ai genitori non è rimasto altro che sollecitare ancora il dipartimento e per tutta risposta si sono sentiti dire: “Non ci sono fondi per fare questi lavori (riparare due assi dell’altalena e “chiudere” il foro nel tunnel) pertanto provvederemo a chiudere l’area così da non renderla pericolosa”. Questo ha generato tanta indignazione qui a Monti Tiburtini: “Non è accettabile questo muro che stiamo riscontrando da parte delle istituzioni”, si legge nella lettera che i genitori hanno indirizzato alla Raggi.

Tanta l'indignazione anche del gruppo Fratelli d'Italia al Municipio Roma IV che ha puntualizzato: "Da mesi chiediamo di risolvere il problema senza dover arrivare alla chiusura - ha fatto sapere il consigliere Luca Scerbo Polverato - ma non è stato preso nessun provvedimento".