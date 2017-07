Sigilli ai giochi del parco Campagna. I genitori: "Dove portiamo i nostri figli?"

Il timore di tante famiglie si è concretizzato: i giochi del parco "Andrea Campagna" del quartiere Monti Tiburtini sono stati sigillati. Adesso circa 150 famiglie non sanno dove portare i bambini a giocare. L'allarme sul pericolo rappresentato dai giochi rotti era stato sollevato dai genitori anche attraverso la nostra testata nei giorni scorsi. Le famiglie però non si arrendono: "Continuiamo a scrivere alla sindaca Raggi"

L'altalena traballante i sigilli alla struttura

La struttura giochi è rotta: riporta dei fori all'interno dello scivolo ed è stata sigillata nella mattina di mercoledì scorso. Non solo, anche l'altalena è guasta perché ha le assi traballanti ma a questa non è stata posta nessuna limitazione dagli addetti ai lavori e i genitori si chiedono: "Come mai se anche l'altalena non è sicura?"

"Per arrivare al parco giochi più vicino è necessario attraversare la Tiburtina"

"Per noi è un disagio - hanno commentato i genitori - abbiamo la possibilità di accompagnare i nostri figli a giocare sotto casa, invece così siamo costretti a camminare almeno 20 minuti per raggiungere il parco più vicino che oltre ad avere giostre più piccole non ha nemmeno alberi, le altre aree giochi sono a pagamento". Intanto le richieste delle famiglie rimaste in città anche con il caldo di questi giorni continuano ad essere le stesse: "Vogliamo che qualcuno intervenga, non ci basta sapere che non ci sono fondi per riparare le giostre - hanno tuonato - stiamo scherzando?", perché dal municipio la risposta continua ad essere la stessa.