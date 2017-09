Rotti da luglio i giochi al parco Campagna, i genitori: "Ci sentiamo presi in giro dal Campidoglio"

E' ancora guasta l'altalena al parco Andrea Campagna di Monti Tiburtini. Sì, le due assi e il foro all'interno del tunnel della struttura giochi sono ancora così com'erano durante il mese di luglio. In due mesi, oltre ad affiggere un cartello per indicare l'interdizione dei giochi, il Comune di Roma non ha fatto nulla e così i bambini sono "orfani" di altalena e scivolo.

I giochi sono rotti da luglio

E' facile immaginare come cresca la rabbia tra i genitori del quartiere che si sono sentiti ignorati e impotenti soprattutto perché costretti a tenere i bambini lontani dai giochi. La preoccupazione e l'indignazione delle 150 famiglie che qui accompagnano i propri figli sono esplose già a luglio quando attraverso le pagine del nostro giornale avevano denunciato: "Dobbiamo aspettare che succeda prima una tragedia?". E pensare che i genitori si erano anche offerti di avviare una colletta e provvedere così alla manutenzione. Nulla di fatto, nessuna autorizzazione a procedere. Il risultato? I giochi sono stati interdetti e ad oggi sono ancora rotti. Da luglio.

"Ci sentiamo presi in giro dall'amministrazione"

"Noi genitori non possiamo più tollerare lo stato delle cose e siamo indignati che l'amministrazione abbia risolto il problema semplicemente mettendo dei nastri intorno ad una struttura fatiscente”, hanno raccontato. Sono arrabbiati i genitori del parco Campagna perché si sentono abbandonati dalle istituzioni: “Il messaggio che recita che si scusano del disagio ma che provvederanno a risolvere al più presto la questione ci sembra l'ennesima presa in giro di un'amministrazione informata da diversi mesi sul degrado e la pericolosità”. Impossibile poi non focalizzare l’attenzione sulla questione sicurezza: “Oltre alle facili promesse è ora che si inizi a vedere qual cosa di concreto, o forse la sicurezza dei bambini non è una priorità?”.

“Noi genitori andremo avanti con la battaglia”

Oltretutto, tali nastri sono stati rimossi e i bambini continuano a giocare sulla struttura. Come si può spiegare ad un bambino che un gioco lo si deve solo vedere e non usare? Semplice. Non portandolo più al parco. Un discorso inaccettabile per persone che vivono il quartiere e che amano e rispettano le pochissime cose messe a disposizione dall'amministrazione. Noi genitori proseguiremo nella nostra battaglia fino a quando l'area giochi non sarà finalmente ripristinata