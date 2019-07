Il furto in tabaccheria finisce male: nei guai quattro giovani, uno ha 13 anni

Hanno provato un furto in una tabaccheria ma qualcosa è andato storto. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 18enne ùdomiciliato nel campo Albuccione di Tivoli e denunciato a piede libero due minorenni, un 17enne domiciliato nello stesso campo nomadi, e un 15enne domiciliato nel campo Casal Bruciato di via Tommaso Smith. Per loro l’accusa è di tentato furto aggravato in concorso. Con loro, i Carabinieri hanno fermato anche un 13enne, non imputabile.

All'alba di ieri, i giovani hanno tentato un furto all’interno di una tabaccheria, in via Vincenzo Morello, ma un abitante di zona ha allertato i Carabinieri dopo aver sentito i rumori dei ladri che danneggiavano la soglia del negozio per sfilare la saracinesca.

All’arrivo dei Carabinieri, la banda si è dileguata all'interno del parco Andrea Campagna, poco distante. Dopo aver acquisito le informazioni dal richiedente, i Carabinieri si sono messi alla loro ricerca rintracciandoli poco dopo.

I Carabinieri li hanno bloccati e trovati in possesso di arnesi da scasso e guanti, usati per commettere il furto.

L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto all'interno delle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, mentre i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.