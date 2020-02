Pietralata: escalation di furti e atti vandalici, i cittadini chiedono più sicurezza

"Ogni giorno succede di tutto in questo" hanno detto scoraggiati alcuni residenti al nostro giornale denunciando una serie di furti, soprattutto alle auto, e atti vandalici. Il grido d'allarme arriva da Pietralata ma anche da Casal Bruciato dove ormai la percezione della sicurezza per i cittadini è quasi del tutto svanita e unanime la richiesta torna ad essere sempre la stessa: "Che fine ha fatto il trasferimento del commissariato sant'Ippolito"?

Dalle rapine ai furti di auto Capture tra largo Beltramelli e piazza Crivelli

Le auto più bersagliate dai ladri sono le Capture Renault. Negli ultimi tempi, questa tipologia di vettura è stata derubata in particolare in via Pietro Ottoboni e piazza Crivelli a distanza di poco tempo. Altri furti di auto in via Achille Tedeschi, dove, per ironia della sorte avrebbe dovuto aprire il commissariato Sant'Ippolito. Nelle scorse settimane, a largo Beltramelli, la farmacia della piazza è stata rapinata.

Il comitato: "Chiediamo più sicurezza, adesso basta!"

"Da anni, a noi cittadini viene promesso il trasferimento del commissariato ma ad oggi l'unica certezza è il deterioramento della struttura che dovrebbe ospitarlo - ha detto al nostro giornale Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli - Meda- Portonaccio che ha continuato - La mattina ritroviamo le auto sui mattoni senza più le ruote, i nostri negozi vengono rapinati, non è possibile lasciar vivere i cittadini in balia della criminalità. Chiediamo più controlli, più sicurezza. Adesso basta!".