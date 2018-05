Fiera del 1 maggio, Della Casa batte un colpo ma non risponde: "Gli attacchi? Una medaglia"

"Le polemiche sulla festa del 1 maggio che ha riscosso grande consenso dalla cittadinanza non teme alcuna "minaccia" di accertamenti giudiziari come nessun altro dei nostri eventi". Queste le parole contenute in uno stralcio del post che la presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa ha pubblicato sulla pagina del suo profilo istituzionale all’indomani della pubblicazione di un nostro articolo riguardo la fiera che si è svolta nell’aria di cantiere di via Tiburtina, all’altezza di via delle Cave di Pietralata. (QUI TUTTA LA STORIA)

La presidente non risponde nel merito ma snocciola i successi del suo governo

Duri gli attacchi dell’opposizione che sulla genesi dell’evento nutrono non poche perplessità: tra tutte, e in primis, la data in cui è stata protocollata la richiesta, ovvero il 3 aprile a meno di un mese dallo svolgimento della festa e non da ultima la modalità: nessun bando. La presidente Della Casa nel lungo post fa riferimento ad alcuni successi della sua giunta e non manca di riportare in auge i fallimenti delle passate amministrazioni scomodando anche Mafia Capitale e il mondo di mezzo. Non risponde però nel merito ai dubbi sollevati dai capigruppo delle altre forze politiche presenti in via Tiburtina 1163.

Le critiche dei cittadini al post della presidente

“Con orgoglio, a nome di tutta la squadra, posso affermare che continueremo sulla strada che abbiamo delineato e che gli attacchi del sistema per noi sono medaglie al valore”: così la minisindaca ha concluso il suo post. Non sono mancate le critiche a queste dichiarazioni da parte dei cittadini che hanno ricordato alla presidente, nei commenti presenti al post, che ci sono altri quartiere dimenticati, come Casal Bertone, ci sono aree verdi abbandonate e nidi chiusi: “Anche la chiusura dei nidi è una medaglia al valore?” si chiede una cittadina.