Fratelli d'Italia sulla fiera del 1 maggio in via Tiburtina: "Chiederemo di verificare gli atti"

Non si arrestano le polemiche sulla fiera del 1 maggio che si è svolta nell'area di cantiere di via Tiburtina. Prima la condanna ferma di PD, Forza Italia e Lista Marchini, infine il commento di Fratelli d'Italia: "Fratelli d’Italia in prima linea nell’affermare il rispetto delle regole. Sul 1 maggio chiederemo al presidente della commissione commercio di verificare gli atti dell’affidamento così capiremo se anche il Movimento 5 Stelle vuole chiarezza a riguardo". Così in una nota il capogruppo di FdI nel Municipio IV Gianni Ottaviano. (QUI TUTTA LA VICENDA)