C'era una volta la fiera del 1 maggio su via Tiburtina... poi sono arrivati i cantieri

Una distesa di bancarelle, di colori, di giochi ma anche un’occasione di incontro per i tanti cittadini provenienti da tutta la città che, ogni anno, si davano appuntamento qui, in via Tiburtina, per la consueta e storica Fiera del 1 Maggio. Da qualche anno però tutto questo è solo un ricordo. Sì, da quando i cantieri per la realizzazione del collettore fognario sono diventati "eterni". Da quando, appunto dal ponte di via Tiburtina, quello posizionato all’incrocio con via di Portonaccio, fino al quartiere Casal Bruciato, la via è stata “sventrata” dai lavori in corso. E di anni qui ne sono passati tanti, circa 10 anni, ma la fiera è rimasta nel cuore di residenti, associazioni e comitati che hanno deciso di far rivivere quel momento.

Il comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio, Parco Placidia Ottoboni e Associazione Commercianti via Tiburtina. Sono loro le tre realtà che hanno voluto focalizzare l’attenzione su questa mancanza creando un vero e proprio evento di “compensazione”. “Siamo cresciuti aspettando un anno intero la fiera – ha commentato Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio – qui è sempre stata una tradizione molto sentita che si è persa con l’apertura dei cantieri, sarebbero dovuti durare due anni, invece ci ritroviamo ancora in questo stato”.

Ma non si sono persi d’animo, non si sono dati per vinti, nonostante non spetti ai cittadini creare momenti di aggregazione, così hanno organizzato “1 maggio a Portonaccio, in ricordo di Tiziana”. Un pensiero quindi anche a Tiziana Laudani, precipitata da una grata di otto metri e deceduta dopo la caduta proprio qui, in largo San Giuseppe Artigiano, nei pressi del parco Placidia Ottoboni. "Chiediamo a chi intenda partecipare di portare con se una coperta da stendere sul prato, al resto pensiamo noi – ha spiegato Montanini che ha poi aggiunto – grazie agli sponsor offriremo una merenda a tutti, i bambini potranno giocare con l’animazione e tutti trascorreremo un pomeriggio in compagnia".

L’appuntamento è fissato alle ore 16 di lunedì 1 maggio.