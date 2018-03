"Estate giovani": il progetto che manda in vacanza anche ragazzi disabili e meno abbienti

Uno degli obiettivi principali del progetto denominato “Estate Giovani” è quello di creare inclusione. È così che l’idea, partorita all’interno della commissione politiche sociali è diventata una risoluzione approvata in consiglio nella mattina di mercoledì. Il documento, proposto dal gruppo di maggioranza ha trovato l’adesione anche del Partito Democratico e della Lista Marchini.

In vacanza anche giovani disabili e meno abbienti

“Il nostro territorio è ricco di realtà particolari – ha spiegato al nostro giornale Germana di Pietro, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Tiburtino – vissute da diversi strati sociali ed è per questo che abbiamo voluto creare una nuova opportunità: un’occasione per tutti i giovani, indistintamente, includendo anche ragazzi diversamente abili e ragazzi in carico ai servizi sociali del nostro municipio”. Di Pietro ha spiegato quindi come sarà strutturato il progetto: “Dopo l’approvazione il progetto è stato trasmesso agli uffici che sulla scorta delle indicazioni date dalla nostra linea struttureranno le diverse fasi, si tratta di soggiorni diurni”. Per ora il progetto è aperto ai giovani del territorio che frequentano le scuole elementari e medie inferiori.

Progetto pilota, primo su Roma

Autonomia sociale, momento di gioco e anche aggregazione: sono questi i punti su cui è stato costruito il progetto che risulta essere il primo in tutta la città di Roma: “Abbiamo conosciuto in questi anni realtà molto diverse e il nostro fine ultimo è che nessun bambino debba più dire non posso andare in vacanza” ha aggiunto Di Pietro. Le destinazioni saranno il mare o agriturismi e/o terme.