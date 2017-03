Via Bertarelli: dopo quattro mesi l'albero caduto è ancora un disagio per i residenti

Durante lo scorso mese di novembre, qui, in via Bertarelli nel quartiere Portonaccio, è caduto un albero. A distanza di quattro mesi, parte del tronco divelto è ancora presente nell’aiuola e con esso il disagio che ne consegue. La denuncia è arrivata dal gruppo Fratelli d’Italia del Tiburtino.

“Con la caduta dell’albero ci sono stati danni anche alle auto parcheggiate – ha commentato Domenico Danieli, attivista FdI ricordando i fatti accaduti quattro mesi fa - per fortuna non ci sono state conseguenze alle persone ma il marciapiedi è ancora inutilizzabile”. E’ questo il motivo alla base della rabbia e dell’indignazione del gruppo FdI: “Nulla è stato fatto fino ad ora per ripristinare il tratto di strada, oltre la presenza del tronco – ha continuato Danieli – i blocchi di travertino che lo delimitano sono in uno stato precario”. Ma non è tutto. In via Bertarelli a latitare è anche la pulizia: “E’ diventato impossibile camminare a piedi – ha proseguito Danieli – a causa della presenza di escrementi di cani, arbusti di ortiche, rifiuti, bottiglie rotte e uno strato consistente di fanghiglia accumulata nel tempo che ostruisce le caditoie delle acque piovane”.

E il dito è subito puntato contro l’amministrazione pentastellata: “Il municipio a cinque stelle è totalmente sordo alle proteste delle opposizioni che chiedono un minimo di decoro per le strade cittadine che sono oltretutto un biglietto da visita della città, considerato che, nella zona svolgono attività ricettiva molti B&B”, ha concluso Danieli.

Gallery