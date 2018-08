Bivacchi e bidet al parco di Collina Lanciani: dai residenti un appello alle istituzioni 

Ha appeso i suoi vestiti alla ringhiera e ha iniziato a lavarsi alla fontanella del parco Aqua Virgo alla Collina Lanciani. Non è la prima volta che gente di passaggio o occupanti abusivi utilizzano il nasone dell’area verde per i loro bisogni, anche il bucato ma i residenti sono stanchi e esasperati, soprattutto perché al parco ci pensano da soli.

I cittadini si prendono cura dell'area verde

Da qualche anno il comitato del parco della Collina Lanciani nel quartiere Pietralata si prende cura dell’area verde. I cittadini si autotassano lasciando un’offerta destinata alla manutenzione delle giostre come del prato e dell’area cani. “Durante il mese di giugno abbiamo noleggiato un trattore – hanno spiegato Daniela, Fiorenza e Loretta del comitato – e abbiamo tagliato l’erba, il mese successivo poi è intervenuto il servizio giardini”. Il parco, “sventrato” a seguito della costruzione del collettore fognario, è stato restituito ai cittadini per buona ma “le istituzioni” non se ne prendono carico.

E da Collina Lanciani un appello alle istituzioni

Il parco attualmente non è fruibile da portatori di handicap perché privo di stradine: “Non è possibile percorrere l’area con una carrozzina – hanno spiegato – è arrivato il momento che questo parco diventi fruibile per tutti i cittadini, non può essere demandata ai volontari la manutenzione”. Il parco, intanto, resta aperto anche di notte perché privo del cancello.