Pietralata: cadono rami su una macchina, nessun ferito

Rami di grosse dimensioni si sono abbattuti su una macchina in sosta. Siamo in via Enrico Serretta, una traversa della più nota via Achille Tedeschi, nel quartiere Pietralata. “E’ questa la manutenzione del verde prevista dal Movimento Cinque Stelle?” ha immediatamente commentato Massimiliano Umberti, capogruppo del PD al IV Municipio.

Il ramo è crollato su una macchina in sosta

Nella tarda mattina di martedì, un ramo di grosse dimensione si è staccato dall’albero a bordo strada finendo direttamente su una macchina parcheggiata lungo la via. Via Enrico Serretta è stata chiusa in quanto il ramo occupa gran parte della carreggiata. Durante il crollo non ci sono stati feriti.

PD: “Amministrazione assente”

“L’amministrazione municipale è completamente assente, inizio a comprendere i residenti che provvedono da soli alla manutenzione perché aspettare altri tipi di interventi è inutile” ha concluso il dem.



