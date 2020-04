Municipio IV: la giunta si autotassa e dona 500 uova pasquali ai bambini delle case famiglia

“Abbiamo voluto che i bambini potessero scartare l’uovo di Pasqua nonostante un periodo così particolare”. Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio, insieme agli assessori della sua giunta, si è autotassata per garantire l’acquisto di 500 uova pasquali. I doni sono stati consegnati presso tutte le case famiglia del territorio e alle parrocchie “Per fare in modo che i parroci li consegnino ai bambini” ha spiegato ai nostri taccuini la minisindaca.

Uova distribuite a bambini e agenti della polizia locale

La distribuzione, avvenuta nella giornata di mercoledì, ha raggiunto anche gli agenti della polizia locale: “Anche a loro abbiamo fatto dono dell’uovo – ha aggiunto Della Casa – Per ringraziarli dell’encomiabile lavoro che stanno svolgendo in questi giorni sul territorio per fronteggiare il contrasto dell’emergenza Covid-19”.

Le immagini dei lavoretti dei bambini per un biglietto di auguri

Il municipio IV, nei giorni scorsi, ha lanciato anche un’altra iniziativa dedicata ai più piccoli. “Si avvicina la Pasqua e sicuramente tanti bimbi a casa con le proprie famiglie staranno già realizzando disegni o creazioni a tema; abbiamo pensato di raccogliere le immagini di questi lavoretti per poi pubblicarli come fossero un grande biglietto di auguri dedicato a tutti i nostri cittadini in questa festività segnata dall’emergenza sanitaria” il messaggio della presidente del tiburtino.