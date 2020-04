Coronavirus, spesa solidale al IV Municipio. L’appello dell’assessora Giuliani: “Aderite numerosi”

Avviata nei quartieri di Torraccia e Casal Monastero, l’iniziativa di spesa solidale punta a raggiungere quante più persone possibili e a diffondersi sull’intero territorio municipale. I cittadini hanno la possibilità di acquistare generi alimentari e lasciarli all’ingresso del supermercato, verranno poi raccolti e distribuiti dalla protezione civile e dai comitati locali. “Vorrei lanciare attraverso Roma Today un appello ai supermercati del nostro territorio perché aderiscano all’iniziativa. Sono state coinvolte e contattate anche grandi aziende, in questa campagna, che porterà a devolvere non solo beni alimentari ma anche prodotti per bambini. Confido nella generosità e in una buona adesione” ha detto l’assessora al commercio Daniela Giuliani.

La spesa a domicilio degli operatori mercatali

La solidarietà passa anche dai mercati rionali del IV Municipio. Tanti gli operatori che in queste settimane di emergenza per il contrasto del Covid-19 si sono attivati per effettuare consegne a domicilio: in particolare al mercato Casal de’ Pazzi, il mercato Meda e il mercato di San Basilio. “Stiamo provando a incrementare il numero degli operatori con l’avvicinarsi della Pasqua” ha precisato Giuliani.

Sospese le cartelle e i pagamenti

Per fronteggiare l’inevitabile crisi economica (conseguenza della chiusura di attività e interruzione del lavoro) sospese anche le cartelle e i pagamenti dei piani di rientro per pregresse morosità fino a settembre, delle annualità cosap e cip non pagate degli ultimi 5 anni per consentire alle imprese di superare il momento critico.