Al Tiburtino lotta all'evasione. Della Casa: "Ripristiniamo la legalità"

“Chi non paga, non merita sconti”. Un monito chiaro quello che Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV rivolge ai commercianti del Tiburtino con un unico obiettivo: perseguire la legalità. Continuano le attività di controllo e verifica agli esercizi commerciali che lavorano sul territorio municipale e continuano anche le sanzioni ai trasgressori. “Abbiamo applicato maggiore controllo sugli appalti e sui servizi erogati riducendo gli sprechi, verificato il patrimonio immobiliare e stringendo sulle tasse commerciali – ha detto Della Casa - Per troppi anni l’amministrazione non ha riscosso quanto dovuto, noi abbiamo avviato il recupero di tutte le morosità”.

Controllati 80 esercizi commerciali: evasione per oltre 3 milioni di euro

I risultati della prima tranche di controlli sulle attività commerciali sono stati diffusi nel novembre dello scorso anno quando è risultata in regola una sola attività su 20. “Siamo arrivati a verificare 80 esercizi che complessivamente hanno superato i 3 milioni di euro di evasione, di cui 2,5 milioni solo sulla TARI – ha aggiunto la minisindaca - È inaccettabile, i cittadini onesti che pagano le tasse non possono tollerare questi numeri che gravano sul decoro della città”.

"Gli esercizi commerciali devono conferire alle ditte indicate"

Sul conferimento dei rifiuti Roberta Della Casa ha puntualizzato: “Gli esercizi commerciali devono conferire il rifiuto alla ditta dedicata e senza costi aggiuntivi ma se non pagano la loro utenza sono costretti a servirsi dei cassonetti stradali; immaginate quanta immondizia produce un ristorante o un supermercato rispetto ad una singola famiglia e pensate che queste tonnellate ce le ritroviamo sotto casa e che tutti noi paghiamo il servizio anche per loro”.