Centro Ferri, stop alle attività a giugno: "E' scaduto il bando". Dal Pd: "No alla chiusura"

Una comunicazione alle associazioni ha fatto scattare l'allarme. Il centro culturale Gabriella Ferri di via Galantara rischia di chiudere un'altra volta? "Non si tratta di una chiusura ma della conclusione del bando", ha assicurato la presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa.

LA STORIA - Non c'è pace per il centro culturale di Pietralata. La storia di questo luogo di aggregazione, infatti, viene da lontano. Il 30 giugno del 2015 è scaduto il bando di affidamento per la gestione a Zetèma, una proroga ha consentito poi al gruppo di gestirlo fino al 31 dicembre dello stesso anno. Dal 1 gennaio al'11 febbraio del 2016, quindi, il centro è rimasto chiuso. Un fatto che ha registrato un forte malcontento tra la popolazione privata, dunque, di uno dei pochissimi luoghi di aggregazione del quartiere, volendo del Municipio stesso. Già perché qui sono presenti solo tre centri culturali: Aldo Fabrizi di San Basilio, centro culturale Settecamini (attualmente chiuso perché inagibile) e il Gabriella Ferri. E così, agli inizi di febbraio dello scorso anno, a poco più di 40 giorni dalla chiusura, il centro culturale è tornato alla cittadinanza con la giunta Sciascia, da qui anche la pubblicazione di un bando rivolto alle associazioni del territorio. Con il cambio di amministrazione, in seguito alle elezioni, il centro ha subito una battuta d'arresto contestata da più parti. All'epoca la minisindaca ne assicurato la riapertura, e di fatti, nel mese di ottobre dello scorso anno, il nastro dei locali di via Galantara è stato tagliato una seconda volta.

LETTERA ALLE ASSOCIAZIONI - Sembra però che l'ombra di una nuova minaccia si sia allungata sul centro. La prova è data da una lettera ricevuta dalle associazioni che svolgono attività all'interno dei locali, nella missiva si legge che le attività devono essere concluse entro la fine di giugno. Considerati i precedenti legati alla struttura, come non ritenere legittimo il timore di una possibile nuova chiusura? A denunciare la preoccupazione per le sorti del centro è stato Emiliano Sciascia, ex minisindaco del tiburtino, oggi consigliere dem: "La denuncia è arrivata proprio da lui: "Per l'ennesima volta il M5S decide di porre fine alle attività culturali del centro senza dare alcuna informazione in merito alla riapertura del centro, da alcune notizie che ci arrivano sembra siano state cancellate anche attività già programmate da tempo e che l'Assessore alla Cultura del Municipio sia in forte difficoltà con le istanze del territorio. Speriamo di non dover assistere ad una nuova chiusura di un centro culturale del territorio, dopo la chiusura del Centro di Settecamini".

DAL MUNICIPIO - Abbiamo raggiunto la presidente del Municipio Roberta Della Casa che ha così commentato: "Non c'è un discorso di chiusura, c'è un discorso di conclusione del bando per l'anno in corso fatto dalla precedente amministrazione – ha precisato - va fatto un nuovo bando". Sulla "situazione" burocratica del centro ha dichiarato: "Sono emerse delle problematiche di tipo amministrativo, il centro è risultato preso in carico momentaneamente dal municipio, quindi con una gestione temporanea, la precedente amministrazione non aveva mai formazlizzato gli atti necessari per avere la struttura in pieno possesso". Su quanto avverrà ha anticipato: "Ci stiamo attivando presso gli uffici del dipartimento, insieme all'assessore Mariotti, per avere tutti i documenti necessari e procedere all'acquisizione del bene da parte del Municipio". La minisindaca ha infine rassicurato: "Tutte le attività fissate in calendario fino alla fine di giugno saranno svolte regolarmente".