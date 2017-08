Nessun bando al centro culturale Ferri: il tiburtino sempre più orfano di cultura

Non c’è pace per il centro culturale Gabriella Ferri di via Galantara a largo Beltramelli. E non c’è pace neppure per le associazioni e i residenti che si ritrovano puntualmente senza un punto di riferimento dove poter fare aggregazione perché il tiburtino è “scarno” di possibilità. Di fatti l’unico centro culturale ad oggi operativo è “Aldo Fabrizi” a San Basilio, gestito da Biblioteche di Roma. Il centro culturale di Settecamini è addirittura chiuso e al Ferri le attività sono state interrotte a giugno, quando cioè è scaduto il bando.

"Questo quartiere adesso è vuoto"

Una delibera di giunta del 4 aprile annunciava la predisposizione di un bando rivolto alle associazioni culturali che “permetta l’inizio delle attività entro il mese di luglio 2017”. Nulla di fatto, ad oggi ancora nessun bando. “Il centro è chiuso con un lucchetto” ha spiegato Marina Badino, presidente dell’associazione Il Crocevia che per tanto tempo ha organizzato attività al centro Ferri. “Questo quartiere adesso è vuoto – ha proseguito – non ci sono altre attrattive, non è rimasto più nulla da fare se non stare seduti in piazza, grandi e piccoli”. E’ tanta l’indignazione anche del gruppo dem in Municipio: "Mi auguro che il bando venga pubblicato al più presto e che venga data possibilità alle associazioni di prenderne visione nei tempi giusti considerato anche il periodo estivo - ha commentato Sciascia ex minisindaco che puntualizzato - La mia amministrazione ha fatto tutto quanto per fare in modo che il quartiere non fosse privato del centro".