Morta dopo caduta in un parcheggio: M5s boccia l'area giochi per Tiziana Laudani

A poco più di un anno dalla tragica scomparsa di Tiziana Laudani nel parcheggio mai completato di largo San Giuseppe Artigiano, il gruppo FdI ha presentato una mozione in Campidoglio. Con questo documento, il centro destra ha chiesto che l'area giochi adiacente il luogo della tragedia venisse intitolata alla giovane madre morta dopo essere precipata nei sottonerai dei garage in seguito a un volo di 8 metri. La maggioranza a cinque stelle però si è astenuta durante la votazione bocciando di fatti l'iniziativa di FdI.

"Dai 5 stelle vergogna senza fondo"

Rabbia e indignazione tra le fila del centro destra capitolino che hanno così commentato la votazione dello scorso 31 agosto: "Non solo i grillini si sono vergognosamente astenuti, bocciando così il nostro provvedimento, ma hanno anche lasciato nel completo abbandono il Pup di largo San Giuseppe Artigiano", ha dichiarato Fabrizio Ghera. "Il Comune è responsabile dei mancati controlli, il parcheggio è rimasto nel degrado e non è stato messo in sicurezza nonostante il grave episodio, mettendo così a rischio l'incolumità dei residenti - Ghera ha quindi concluso - Una brutta pagina per la nostra città: grillini vergogna!".

Ombretta Laudani: "Ancora un'altra delusione"

Che Ombretta Luadani, sorella di Tiziana, e la sua famiglia si sentissero abbandonati dalle istituzioni fin da subito è cosa nota. Più passa il tempo però e più l'amarezza cresce perché "Anche da queste piccole cose si capisce il disinteresse di chi ci governa", ha spiegato ai taccuini di Roma Today Ombretta. "Sono delusa ancora una volta perché un conto è la giustizia che sta facendo il suo corso, un'altra cosa invece l'aspetto umano che qui è proprio venuto a mancare".

Vialetto Tiziana Laudani

A ricordare Tiziana Laudani però ci ha pensato il comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio che fin dalle prime ore della tragedia è stato al fianco della famiglia. E lo ha fatto cercando di tenere alta l'attenzione anche attraverso fiaccolate e striscioni. Il 9 agosto scorso, infatti, a distanza di un anno esatto dalla tragedia, gli attivisti del comitato hanno affisso una targa proprio qui, nelle immediate adiacenze del pup di largo San Giuseppe Artigiano, con la scritta "vialetto Tiziana Laudani"