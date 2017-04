Portonaccio: cambia la viabilità ma nessuno ha avvisato i residenti

La corsia preferenziale su via di Portonaccio è stata aperta all’alba della mattina di giovedì 20 aprile con tanto di attivazione di telecamere e varchi quindi. L'apertura di Largo Camesena invece è prevista alle 11.30. Cosa cambierà?

DA CASAL BERTONE A TIBURTINA - Le auto provenienti da Casal Bertone per arrivare su via Tiburtina hanno due possibilità, o percorrere l'attigua via Galla Placidia o imboccare l'A24 a, prendere la tangenziale e arrivare alla nuova uscita di largo Camesena.

Resta invariato invece il senso inverso quello cioè che da via Tiburtina porta in via di Portonaccio. Già nell'ottobre del 2015, la nostra redazione ha accolto le denuncia dell'associazione "Insieme per il parco Placidia-Ottoboni" che lamentava il considerevole numero di macchine presente proprio su via Galla Placidia ed esasperata dichiarava: "Viviamo una situazione drammatica".

Una vera e propria rivoluzione in ambito della viabilità che riporta i quartieri a qualche anno fa quando via di Portonaccio era già preferenziale. Qui, però, sono tanti i residenti a non essere a conoscenza delle modifiche che nel giro di qualche ora interesseranno la zona.

“Cambia? Cosa cambia?” è stato il commento sbigottito di una residente che attende l’autobus su via di Tiburtina. “Non sappiamo nulla, ma non è una novità, non ci viene mai comunicato niente, restiamo sempre in balia degli eventi, ormai qui con questi cantieri si capisce solo quando iniziano ma mai quando finiscono”, il commento di un giovane del posto. “Mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa ma non sapevo cosa- ha commentato un residenti del quartiere Portonaccio – è possibile che noi residenti dobbiamo essere sempre gli ultimi a sapere le cose?”.



Intanto i comitati sono pronti a mettere in atto un’azione di controllo: “La prova del nove sarà nell’ora di punta – ha commentato Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio – seguiremo con attenzione gli sviluppi per capire quanto questo possa agevolare i residenti perché per ora a subire meno disagio sono solo gli utenti del servizio pubblico”.