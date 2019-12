Bomba d’acqua al Tiburtino, negozi danneggiati anche a largo Beltramelli

La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città nella prima serata di lunedì ha lasciato non pochi segni. I danni sono stati registrati soprattutto alle attività commerciali collocate lungo la via consolare all’altezza di via Ottoboni. Il tratto principalmente danneggiato diventato un vero e proprio lago artificiale con tutte le conseguenze annesse è quello compreso tra via Ottoboni, per l’appunto, e via delle Cave di Pietralata.

Il cantiere lungo sette anni, tra disagi e poche soluzioni

Il tratto interessato dall’allagamento è stato oggetto di lavori per la riqualificazione della condotta fognaria per un tempo molto lungo. Per sette anni i cittadini sono stati costretti a fare i conti con la presenza di bandoni: un cantiere a cielo aperto che non solo ha creato disagi al traffico ma al tempo stesso ha eliminato parcheggi e chiuso in gabbia i commercianti. Tante le segnalazioni durante gli anni “di passione” lanciate anche attraverso le pagine di giornale. “Pensavamo che con la chiusura del cantiere e la riapertura della strada la situazione fosse tornata vivile – ha detto Fabrizio Montanini del comitato Beltramelli – Invece non c’è stata nessuna soluzione, anzi dopo le peripezie degli ultimi anni siamo tornati al punto di partenza”.

Danneggiati anche i negozi di largo Beltramelli

Danni da maltempo dovuti all’allagamento dello spazio anche in zona largo Beltramelli, a pochi metri dall’incrorio con via Ottoboni. In quest’are alcune attività commerciali, normalmente chiuse di lunedì, hanno dovuto riaprire per far defluire l’acqua e c’è anche chi, al contrario, è stato costretto a chiudere per l’enorme quantità di acqua accumulata sui pavimenti.