IV Municipio, Della Casa al giro di boa. Il Pd all'attacco: "Il suo è un libro dei sogni. La realtà è un'altra"

"La presidente Della Casa fa quasi tenerezza mentre cerca di illustrare i presunti traguardi raggiunti in due anni e mezzo, la realtà però i cittadini la conoscono bene: tra nidi chiusi e sgomberi show, al territorio non resta altro che mondezza e senza fissa dimora che vagabondano in cerca di un rifugio”. A parlare è Massimiliano Umberti, capogruppo PD del Municipio Roma IV muovendo critiche sull’operato dell’amministrazione pentastellata a seguito delle recenti dichiarazioni della presidente del Municipio IV. (QUI L'INTERVISTA)

Dalla chiusura degli asili nido, ai cantieri infiniti su via Tiburtina: il capogruppo dem usa toni duri per commentare il lavoro della minisindaca. “Ricordiamo poi le tante lavoratrici specializzate che hanno perso il loro posto nei nidi in convenzione, e i lavori sulla Tiburtina, che tanto Della Casa decanta, sono lontanissimi dal concludersi. E poi il tratto Portonaccio-Casal Bruciato, bloccato da due anni e mezzo senza alcun motivo” ha aggiunto.

“Senza dimenticare la miriade di multe fatta per la segnaletica collocata in modo errato sulla preferenziale di Portonaccio. E i mercati di Casal Bertone e Pietralata, che fanno parte del libro dei sogni della presidente Della Casa – ha commentato prima di ricorrere all’ironia - C'e' poi anche la finta preferenziale di via Fiorentini, prima realizzata e già invisibile, è finita la vernice gialla per le strade?”. Ha poi concluso: “Insomma, nel nostro Municipio dopo due anni e mezzo non si vede alcun passo in avanti. Gli unici cambiamenti sono quelli all'interno della maggioranza a Cinque stelle, che in poco tempo ha perso quattro assessori e un consigliere".