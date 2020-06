Municipio IV: attraversamenti pedonali rialzati nei pressi delle scuole

Saranno realizzati nelle prossime settimane gli interventi per costruire gli attraversamenti pedonali rialzati nei pressi di alcune delle scuole presenti sul territorio del Municipio Roma IV. “E’ un primo step” ha annunciato l’ex presidente del tiburtino, Roberta Della Casa, oggi delegata della sindaca Raggi.

Gli attraversamenti pedonali rialzati, una sperimentazione al IV Municipio, saranno realizzati nelle prossimità delle scuole di via Tedeschi, via Torre e via Bongiorno. Sarà lo stesso municipio a intervenire nell’ambito dei lavori pubblici con una spesa di 50mila euro ma precisa Della Casa: “Ci sono ulteriori disponibilità in bilancio”. La somma è pari a 200mila euro e verrà utilizzata per nuovi interventi con priorità alle scuole.

“L’obiettivo – ha concluso Della Casa – E’ mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali delle scuole del municipio. Per le strisce pedonali standard abbiamo una disponibilità che ci consente di andare a intervenire dove c’è necessità di farlo dando priorità ai plessi scolastici”.