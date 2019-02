"Arriva la sindaca" e a Pietralata scattono le pulizie di Pasqua anticipate

“La zona è stata pulita perché sarebbe arrivata la sindaca e questo non lo accettiamo”. No, non ci stanno i residenti del quartiere Pietralata che da tempo presentano istanze all’amministrazione Della Casa (dai parcheggi al ripristino del decoro) e che nel giro di poche ore, invece, hanno visto “lucidare” strade e marciapiedi. Virginia Raggi nella tarda mattinata di giovedì, insieme alla presidente del Municipio, ha tagliato il nastro inaugurale in via Morello, all’interno del progetto SDO: un tratto di strada lungo circa 300 metri che sarà percorso a senso unico da via Galantara verso via Meda.

La contestazione parte dai social: “In tre ore rimossi rifiuti abbandonati da mesi”

Le prime polemiche già sulle pagine Facebook del quartiere Pietralata: tanti i cittadini che hanno “notato” la celerità con cui la zona, che da lì a poco avrebbe ospitato la sindaca, è stata ripulita. “In tre ore stanno togliendo la spazzatura accumulata da mesi ma domani sarà tutto come prima” scriveva in mattinata Simone e ancora “In via Achille Tedeschi non passano da mesi” e “Non si vergognano di nulla”.

Dalla mancanza di parcheggi ai rifiuti: le contestazioni alla sindaca

“Noi abbiamo bisogno di parcheggi, ci stanno massacrando di multe perché non abbiamo parcheggi” e ancora “Liberate la via Tiburtina”, “Siamo abbandonati”. Queste le istanze che alcuni cittadini hanno “urlato” alla sindaca durante la visita a Pietralata: dalla richiesta di riqualificare largo San Giuseppe Artigiano (dove perse la vita Tiziana Laudani precipitando da una grata nei garage sotterranei) alla pulizia e al ripristino del decoro, fino alla istituzione di un centro anziani. “Ho esposto alla sindaca le priorità del quartiere – ha spiegato Bellofatto – ma i disagi sono tanti e – dopo aver ascoltato gli umori dei cittadini – non è stata gradita la pulizia della zona solo perché era previsto l’arrivo di Raggi”.